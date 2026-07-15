Incendi, il M5S chiede lo stop alla caccia nelle aree boschive devastate dal fuoco

Il Movimento 5 Stelle porta in Consiglio regionale la richiesta di applicare immediatamente il divieto di caccia nelle aree boschive del Piemonte interessate dagli incendi. La richiesta arriva dai consiglieri regionali Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, che si schierano al fianco delle associazioni ambientaliste e animaliste, tra cui Pro Natura e Oipa, che hanno sollecitato l’intervento della Regione.

«Siamo al fianco di Pro Natura, Oipa e delle altre associazioni ambientaliste e animaliste che hanno chiesto alla Regione Piemonte di applicare subito il divieto di caccia nelle aree boschive colpite dagli incendi», spiegano i rappresentanti del M5S, ricordando come la misura sia prevista dalla legge 353 del 2000.

Gli incendi che hanno colpito il territorio piemontese hanno interessato oltre 700 ettari di superficie e causato la distruzione di quasi un milione di piante. Secondo il Movimento 5 Stelle, le aree maggiormente danneggiate necessitano ora di un periodo di tutela per consentire alla vegetazione e agli animali di riprendersi.

«In territori così feriti, flora e fauna hanno bisogno di protezione e tempo per rigenerarsi, non di doppiette», sottolineano Disabato, Unia e Coluccio. La normativa prevede infatti che, per dieci anni, sui soprassuoli delle zone boschive percorse dal fuoco siano vietati la caccia e il pascolo.

Il tema sarà quindi sottoposto alla Giunta regionale guidata da Alberto Cirio, alla quale il M5S chiederà «controlli rigorosi, la rapida individuazione di tutte le superfici interessate e un’adeguata segnaletica», per rendere il divieto facilmente riconoscibile e prevenire eventuali violazioni.

«La tutela dell’ambiente e della fauna deve venire prima degli interessi della lobby venatoria», concludono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, chiedendo un’applicazione tempestiva delle norme a protezione delle aree colpite dagli incendi.