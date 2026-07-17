Domodossola investe nella prevenzione del rischio idrogeologico

Il comune di Domodossola potrà contare su 150mila euro per nuovi interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione dei corsi d’acqua montani. La cifra arriva dai fondi Ato – annualità 2024, gestiti dall’Unione dei Comuni Montani della Media Ossola, alla quale Domodossola ha delegato la gestione delle risorse dedicate alla cura del territorio.

L’Unione, che riunisce i comuni di Pallanzeno, Trontano e Beura Cardezza, opera sulla base della legge regionale dedicata alla tutela e allo sviluppo delle aree montane. Da alcuni anni anche Domodossola partecipa al coordinamento, ampliando l’area di intervento a circa 126 km² e coinvolgendo una popolazione complessiva di oltre 22mila abitanti.

Sulla base delle segnalazioni dei singoli comuni, è stato definito un elenco di priorità legate al rischio idrogeologico. Domodossola ha indicato la necessità di intervenire su diversi rii: Rio Campoccio, Rio Quartero, Rio Crosiggia, oltre ad alcuni corsi d’acqua minori nelle località San Quirico e Baceno. Si tratta di lavori di pulizia degli alvei, manutenzione delle opere esistenti e prevenzione di possibili criticità durante le stagioni più piovose.