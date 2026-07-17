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Attualità | 17 luglio 2026, 19:11

Domodossola investe nella prevenzione del rischio idrogeologico

Grazie ai fondi Ato saranno eseguiti lavori di manutenzione dei corsi d'acqua nelle frazioni alte della città

Domodossola investe nella prevenzione del rischio idrogeologico

Il comune di Domodossola potrà contare su 150mila euro per nuovi interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione dei corsi d’acqua montani. La cifra arriva dai fondi Ato – annualità 2024, gestiti dall’Unione dei Comuni Montani della Media Ossola, alla quale Domodossola ha delegato la gestione delle risorse dedicate alla cura del territorio.

L’Unione, che riunisce i comuni di Pallanzeno, Trontano e Beura Cardezza, opera sulla base della legge regionale dedicata alla tutela e allo sviluppo delle aree montane. Da alcuni anni anche Domodossola partecipa al coordinamento, ampliando l’area di intervento a circa 126 km² e coinvolgendo una popolazione complessiva di oltre 22mila abitanti.

Sulla base delle segnalazioni dei singoli comuni, è stato definito un elenco di priorità legate al rischio idrogeologico. Domodossola ha indicato la necessità di intervenire su diversi rii: Rio Campoccio, Rio Quartero, Rio Crosiggia, oltre ad alcuni corsi d’acqua minori nelle località San Quirico e Baceno. Si tratta di lavori di pulizia degli alvei, manutenzione delle opere esistenti e prevenzione di possibili criticità durante le stagioni più piovose.

l.b.

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