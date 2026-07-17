Dissequestrati il sentiero per l'Alpe Pedriola e la funivia Bill-Monte Moro: via libera alla riapertura

C'è il via libera alla riapertura del sentiero per l'Alpe Pedriola e la funivia Bill-Monte Moro: nella giornata di oggi l'amministrazione comunale ha ricevuto il provvedimento di dissequestro sia del sentiero che conduce all'Alpe Pedriola e al Rifugio Zamboni-Zappa, sia del tratto della funivia Bill-Monte Moro interessato dall'incidente dello scorso dicembre.

Il provvedimento consente ora al Comune di procedere con le attività necessarie per la riattivazione di entrambe le infrastrutture. "Comunico con piacere che oggi l'amministrazione ha ricevuto il dissequestro sia del sentiero per l'Alpe Pedriola, sia del tratto di funivia Bill-Monte Moro – afferma il sindaco Stefano Candiani – Ora siamo nella piena facoltà di riattivare sia il sentiero per la Zamboni sia il tratto di funivia interessato dall'incidente del mese di dicembre".

Per il primo cittadino si tratta di un risultato importante nel percorso di rilancio del paese. "Siamo quasi arrivati al punto zero, da cui ripartire per la costruzione della Macugnaga del rilancio e del futuro. Ringrazio nuovamente le istituzioni preposte, nella figura sia del procuratore Pepè sia del presidente del Tribunale, per i tempi particolarmente veloci. Macugnaga ha voglia di ripartire rapidamente e di pensare al futuro".

Candiani vuole inoltre esprimere un ringraziamento ai componenti della giunta comunale. "Ringrazio altresì la giunta comunale, nella persona dell'assessore Gramatica e del vicesindaco Vittone, ciascuno per la propria parte, per la capacità di fare gioco di squadra dimostrata in queste prime settimane molto intense di lavoro".

Sul fronte della funivia, l'amministrazione guarda già alla prossima stagione sciistica. "Nei prossimi giorni sono già state impartite le disposizioni agli uffici comunali per avviare i necessari lavori di ripristino della piena funzionalità della funivia per il Monte Moro, così da assicurarne la piena operatività per la prossima stagione invernale" - conclude il sindaco.