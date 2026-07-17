Crevoladossola, aperte le iscrizioni all’albo degli scrutatori di seggio elettorale

Il Comune di Crevoladossola informa i cittadini interessati che è possibile presentare domanda per l’iscrizione all’albo delle persone idonee a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.

Le richieste devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno all’ufficio elettorale comunale, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici dell’ente oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

Per poter essere inseriti nell’albo è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: il richiedente deve essere cittadino italiano, risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di Crevoladossola e aver assolto l’obbligo scolastico, con il possesso almeno del diploma di scuola media inferiore.

L’amministrazione ricorda inoltre che chi ha già presentato domanda negli anni precedenti non deve inoltrare una nuova istanza, in quanto l’iscrizione resta valida.

La normativa prevede alcune incompatibilità con il ruolo di scrutatore. Non possono infatti svolgere tale incarico i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, delle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni impegnati negli uffici elettorali, oltre ai candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.