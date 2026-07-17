Masera, affidata la gestione dell'ex scuderia di Villa Caselli

Si è conclusa positivamente la procedura indetta dal comune di Masera, che ha ufficialmente affidato la gestione dell’ex scuderia di Villa Caselli per la trasformazione in un nuovo polo dedicato alla ristorazione e all’ospitalità agrituristica.

La gara, rilanciata una seconda volta dopo un primo tentativo andato deserto, ha visto la partecipazione di due soggetti. La commissione giudicatrice ha selezionato la proposta ritenuta migliore tanto economicamente quanto in termini di qualità del progetto gestionale, valorizzazione dei prodotti locali, iniziative culturali e miglioramenti strutturali.

La concessione avrà una durata di nove anni, eventualmente rinnovabili, “La Scuderia”, così si chiamerà la nuova struttura, proporrà non solo servizi di ristorazione, ma anche eventi di carattere socio-culturale e un portale e-commerce dedicato alla valorizzazione dei prodotti locali.