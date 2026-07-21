Rvl La Radio celebra 50 anni: dalla regione Piemonte una targa per mezzo secolo di informazione

“Non è solo una radio, è Rvl”, questa la filosofia dell’emittente che questi giorni celebra i suoi 50 anni di trasmissione radiofonica: un punto di riferimento per il territorio, con circa 4mila ascoltatori ogni giorno. Da mezzo secolo racconta il Verbano Cusio Ossola, dando voce alle comunità e rafforzando identità e partecipazione. “Buon anniversario e grazie a chi, ieri come oggi, continua a far vivere questa storia”. Queste le parole con cui l’assessore alla cultura della Regione Piemonte Maria Chiarelli ha consegnato una targa per il mezzo secolo di storia di Rvl La Radio.

È successo durante il festival Gialli&Vinili a Verbania. Presente anche il sindaco e presidente della provincia Giandomenico Albertella. La targa è stata ritirata dall’editore di Rvl Piero Pratesi con il socio Alessandro Vietti. Pratesi ha ringraziato Chiarelli per un riconoscimento molto importante e apprezzato, di una storia nata nel 1976 e che ha tutte le intenzioni di andare avanti, almeno per altri cinquant’anni.