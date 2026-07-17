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Cultura | 17 luglio 2026, 15:15

L'orchestra "Città di Milano" apre la trentesima edizione di Ossola Guitar Festival

Appuntamento il 18 luglio nel Giardino del Convento di Domodossola

Orchestra &quot;Città di Milano&quot;. Foto sito Ossola Guitar Festival

Orchestra "Città di Milano". Foto sito Ossola Guitar Festival

Si inaugura sabato 18 luglio la trentesima edizione di Ossola Guitar Festival, che per tutta l’estate porterà la musica in numerose location su tutto il territorio. Il primo appuntamento è dunque in programma sabato alle 21.00 presso il Giardino del Convento di Domodossola (in via Paolo Della Silva). Protagonista l’orchestra a plettro “Città di Milano”, diretta dal maestro Augusto Scibilia, che propone un concerto dedicato alle grandi musiche da film.

Il concerto è preceduto, per chi lo desidera, da un apericena a cura dell’associazione Oscella Felix (per prenotazioni contattare il numero 379 1426870) in programma alle 19.30.

Nel corso della serata si inaugura anche la collaborazione tra Ossola Guitar Festival e l’Associazione Musei d’Ossola. Quest’ultima organizza, infatti, in alcune date del festival, visite guidate gratuite ad alcuni dei musei e dei luoghi di interesse nei comuni toccati dai concerti. Nel caso della prima serata del festival, è in programma alle 20.00 una visita guidata al museo di scienze naturali di Domodossola. Ai partecipanti alla visita sarà riservato un posto a sedere per il concerto.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso.

l.b.

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