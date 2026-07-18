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Cultura | 18 luglio 2026, 10:00

Il giovane cantante ossolano Elteep sul palco del Giffoni Film Festival

Lucas Vivarelli si esibirà a Salerno al fianco dei big della musica italiana

Il giovane cantante ossolano Elteep sul palco del Giffoni Film Festival

Un altro importante traguardo per Lucas Vivarelli, in arte Elteep, giovane cantante ossolano che oggi, sabato 18 luglio, salirà su un prestigioso palco: quello del Giffoni Film Festival a Salerno. Si tratta di uno degli eventi cinematografici e culturali più importanti dell’anno e, per l’occasione, nella serata di sabato è previsto un concerto che riunisce diversi big della musica italiana. Tra questi Francescaa Michielin, Francesco Gabbani e Rosa Chemical, ai quali si aggiungerà anche Elteep.

Per il giovane artista ossolano si tratta di una consacrazione importante. Calcare il palco di Giffoni significa non solo esibirsi davanti a una delle giurie di giovani più calorose e attente del mondo, ma anche condividere la scena con i pesi massimi della musica italiana. "Essere a Giffoni è un sogno che si realizza e un'opportunità incredibile per far arrivare la mia musica a una generazione così attenta e appassionata", le parole di Elteep.

Lucas Vivarelli ha saputo conquistare il suo spazio grazie a un'identità artistica ben definita e a una capacità innata di parlare ai suoi coetanei (e non solo). La sua presenza a Salerno non è solo un traguardo, ma il trampolino di lancio perfetto per una stagione estiva che si preannuncia ricca di colpi di scena.

l.b.

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