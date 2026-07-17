"Musica in quota", nuova tappa in Val Grande con i Village H

Nuova tappa per la rassegna “Musica in quota”, che domenica 19 luglio raggiungerà la Val Grande, più precisamente nell’alpeggio di Curgei, nel territorio del comune di Miazzina. Protagonisti i Village H: si tratta di un progetto on the road, un villaggio itinerante di due persone – il minimo indispensabile per una comunità – ma sempre aperto, sempre pronto ad accogliere chiunque si unisca, anche solo per una canzone.

Il palcoscenico naturale del 19 luglio è ai 1350 metri dell'Alpe Curgei. L’escursione inizia dal parcheggio in località Cappella Fina. Classico accesso verbanese per il Parco Nazionale Val Grande, l’itinerario segue il sentiero comodo e altamente panoramico che conduce al Rifugio Cai del Piancavallone. Lungo il percorso gli escursionisti sono accompagnati da una spettacolare vista sulle Alpi, il lago Maggiore e la pianura Padana. Arrivati alla dorsale erbosa spartiacque tra la valle Intrasca e la val Pogallo, chiamata anche Colle Magenté, si segue il sentiero segnalato che scende nel bosco di faggi attraverso il quale si giunge all'alpeggio di Curgei.

Il ritrovo è fissato alle 9.00 presso la località Cappella Fina di Miazzina. Il percorso ha una durata di circa 1 ora e 45 minuti, con grado di difficoltà E. In caso di maltempo il concerto e l’escursione sono annullati.