La leggenda degli scozzesi di Gurro diventa un romanzo: in libreria "I Clan oltre le Alpi"

La celebre leggenda delle origini scozzesi di Gurro diventa il filo conduttore del romanzo "I Clan oltre le Alpi – La vera storia di Gurro", scritto da Alessandro Tomini, autore di Ghiffa.

Nato dal forte legame dell'autore con il paese, di cui è originaria la madre, il libro è il risultato di anni di interesse per la storia della Valle Cannobina, le tradizioni alpine e le leggende che da secoli accompagnano queste montagne.

Partendo da uno dei racconti più conosciuti del Verbano Cusio Ossola, il romanzo intreccia vicende storiche e narrazione, accompagnando il lettore dalle Highlands scozzesi alle montagne della Valle Cannobina, in un viaggio che lascia volutamente aperto il confine tra realtà e leggenda.

L'obiettivo dell'opera non è dimostrare la veridicità della celebre storia, ma raccontare una vicenda capace di valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario di Gurro e dell'intera Valle Cannobina.

Alessandro Tomini vive a Ghiffa e lavora come informatico. Da molti anni frequenta le montagne del Verbano Cusio Ossola, coltivando una profonda passione per l'alpinismo, lo scialpinismo, la cultura alpina e la storia delle comunità di montagna.