Giro podistico di Mergozzo: vincono Christian Piana e Stefania Termignoni FOTO e VIDEO

Il “Giro podistico del lago di Mergozzo” si conferma la più partecipata delle corse serali del VCO. Alla partenza sotto il vecchio olmo si sono presentati in 600 per disputare una corsa unica nel suo genere,su un percorso che definirlo suggestivo è forse riduttivo. Dopo i 2km e mezzo della litoranea in direzione Fondotoce i runners hanno attraversato, tra gli applausi e gli incitamenti dei villeggianti, il campeggio Continental,quindi il transito in riva al lago su un terreno reso un po’ pesante per l’abbondante pioggia caduta nella notte, per poi prendere la ripida salita che porta a imboccare il Sentiero Azzurro,al termine del quale lo scollinamento fino a raggiungere Piazza Cavour ove era posto l’arrivo. Molti gli atleti giunti da fuori provincia,soprattutto dal Varesotto,Novarese e Vercellese,ma non sono mancati anche i turisti dei vicini campeggi.

La corsa ha avuto nei giovani i protagonisti e a farla da padrona sono stati gli atleti di Sport Project che si sono piazzati nei primi 4 posti. Dopo aver duellato con i compagni di squadra il primo a giungere al traguardo è stato il Casalese Christian Piana (18 anni),seguito a breve distanza dall’ossolano Leonardo Zanoli(17 anni). Terza posizione per Simone Adamini seguito dai sedicenni Cristian Rabozzi e Andrea Capelli, quest’ ultimo della Caddese.

Anche tra le scarpette rosa il primo posto è stato ad appannaggio di una atleta di Sport Project,l’ornavassese Stefania Termignoni. Sul podio virtuale anche la cusiana Sara Filiberti e la gravellonese Chiara Cerlini del Bognanco,quindi le giovanissime Elisa Mariani del Genzianella e Matilde Bellosta di Sport Project.

Gli organizzatori di Dimensione Sport forse si aspettavano qualcuno in più,ma le numerose gare disputatesi in provincia nel fine settimana,ben quattro, hanno consigliato ad alcuni un giorno di riposo. All’arrivo parecchi hanno commentato positivamente il percorso,soprattutto quelli provenienti da fuori provincia che per la prima volta hanno compiuto l’intero anello intorno al lago. VCO in Corsa ritorna giovedi con la serale di Brovello Carpugnino,poi venerdì sarà la volta della corsa benefica “Cronotasso” sul sentiero del Buon Rimedio che da Suna sale a Cavandone.