Un'estate ricca di appuntamenti e laboratori alla scuola di belle arti Rossetti Valentini

Proseguono gli eventi e le iniziative della ricca stagione estiva della scuola di belle arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore.

Innanzitutto, fino al 7 settembre è possibile visitare – tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 – la mostra “Emilio Sommariva. La Valle Vigezzo nella fotografia e nella pittura”, allestita in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e dedicata al fotografo e pittore lombardo, da sempre molto legato alla valle dei pittori. Sono in programma anche le visite guidate alla mostra, previste per domenica 27 luglio, domenica 23 agosto e sabato 13 settembre, con prenotazione obbligatoria a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

La biblioteca della scuola ospita poi, fino al 19 ottobre, una scultura di Carlo Mattei, inserita nella mostra diffusa a lui dedicata, che comprende opere esposte anche al centro culturale Vecchio Municipio e allo Spazio Mattei.

La scuola di belle arti di Santa Maria ospite poi numerosi eventi e laboratori. Giovedì 31 luglio alle 16.00 è in programma la prima data di “Belle Arti Kids”, un pomeriggio di attività ludiche e creative per bambini dai 6 ai 10 anni; l’appuntamento successivo sarà il 28 agosto. Per informazioni e prenotazioni contattare l’indirizzo segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Sabato 2 e domenica 3 agosto, invece, si tiene il laboratorio di manipolazione della ceramica, per l'apprendimento della tecnica di ceramica bucchero, particolare tipo di ceramica uniformemente nera caratteristica della civiltà etrusca, a cura di Emanuele Antenori. Prenotazione obbligatoria a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Venerdì 8 agosto alle 15.00 l'illustratrice Eleonora Perretta terrà il laboratorio artistico “Vigezzo in miniatura”, per bambini dai 7 ai 13 anni di età. Lo scopo è quello di avvicinare i bambini alla pittura vigezzina, favorire l’apprendimento storico-culturale, sviluppare capacità creative e manuali e valorizzare il legame tra arte e natura. È richiesta la prenotazione a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Giovedì 14 agosto alle 17.00 andrà in scena – al Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore, seppur organizzato dalla Fondazione Rossetti Valentini – il concerto “Violino e pianoforte verso il Romanticismo”, a cura di Associazione Culturale Carlo Ravasenga e con il rodato duo formato da Davide Besana al violino e Roberto Bassa al pianoforte. L'appuntamento musicale di settembre, sabato 20, sempre alle 17.00, dal titolo “A due violini concertando”, con Davide Besana e Lucia Gafà, sarà invece ospitato alla scuola di belle arti. In entrambi i casi, ingresso a contribuzione responsabile, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le attività laboratoriali tornano a settembre: sabato 20 e domenica 21 Antonella Gerbi curerà il laboratorio di scultura creativa su pietra rivolto a chi si approccia per la prima volta alla scultura a levare, a chi vuole affinare una tecnica già sperimentata e a chi vuole approfondire particolari competenze di lavorazione. È richiesta la prenotazione a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Sabato 27 settembre, infine, alle 15.00, la Fondazione Rossetti Valentini propone nel Parco di Villa Antonia (presso la Scuola di Belle Arti in caso di maltempo) un “Pomeriggio di pittura en plein air” con Federica Santoro, con introduzione agli aspetti tecnici della copia dal vero con acquerello. Prenotazione obbligatoria a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.