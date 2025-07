"Il teatro nei paesi" arriva nei piccoli centri del Vco

Ha ufficialmente preso il via la quinta edizione di “Il teatro nei paesi”, la rassegna itinerante organizzata dall’associazione Progetto Rescue che porta teatro, musica e laboratori nei piccoli comuni del Vco. Dopo l’inaugurazione il 20 luglio a Verbania, infatti, venerdì 25 luglio la rassegna fa tappa a Premia, in località Pioda: dopo il ritrovo alle 17.00 in piazza, la partenza di “Camminando canto” e alle 18.30 un aperitivo per tutti; infine, alle 21.00 lo spettacolo “Criancas – Figli della strada” di Studio 7 Theater.

Si prosegue poi il 26 luglio a Trontano, alle 15.00 nell’area feste, con lo spettacolo “Come nasce una sorgente”, nell’ambito dell’Open Air Festival. Il 27 luglio ci si sposta nella piazza principale di Someraro di Stresa: dalle 10.00 alle 13.00 una camminata alla sorgente, alle 17.00 un laboratorio aperto e alle 18.00 letture e foto di paese; alle 21.00, poi, lo spettacolo “Come nasce una sorgente”.

Il 2 agosto appuntamento a Vignone, alle 21.00 nel parco Ambrosoli, per una nuova replica di “Come nasce una sorgente” in occasione del 50° anniversario della biblioteca del paese. Infine, il 3 agosto lo spettacolo torna in scena a Colloro di Premosello alle 15.30 in piazza della Chiesa.

Il festival si conclude con un “extra” dal 4 al 6 agosto a Villa Giulia a Verbania con il laboratorio di teatro, poesia e musica “Oltre il confine” nell’ambito di “Scintille”, festival delle arti performative.