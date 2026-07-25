Asl Vco, la dottoressa Tina Ruggiero nominata direttore del laboratorio analisi

La direzione generale dell’Asl Vco ha conferito alla dottoressa Tina Ruggiero l'incarico di direttore della struttura organizzativa complessa laboratorio analisi. L'incarico avrà una durata di cinque anni, con decorrenza dal 1° agosto 2026.

La dottoressa Ruggiero consegue la laurea in scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Bari nel 2000, ottenendo la votazione di 110/110. Successivamente approfondisce il proprio percorso accademico conseguendo il dottorato di ricerca in scienze e tecnologie cellulari e la specializzazione in patologia clinica (nel 2009) presso l’Università degli Studi di Torino.

Iscritta all'albo nazionale dei biologi (regione Piemonte), ha operato in qualità di dirigente biologo in patologia clinica presso l’Azienda Sanitaria di Asti, con incarico di natura professionale di alta specializzazione in ematologia. Nella sua carriera professionale ha svolto l'attività di biologo ricercatore presso prestigiosi enti e istituti, quali l’istituto Irccs di Candiolo, l’ospedale Policlinico San Martino di Genova e l’ospedale Amedeo di Savoia.

Oltre ad essere autore e coautore di pubblicazioni scientifiche, vanta varie collaborazioni come cocente corso di formazione specifica di medicina generale presso per Asl città di Torino, collaboratore all’Università degli Studi di Torino materia istologica nel corso di formazione professionale per infermieri, collaboratore didattico di biologia nel corso di laurea infermieristica nel Polo Universitario di Asti Uniastiss, tutor aziendale per progetti formativi e di orientamento all’Università del Piemonte Orientale, tutor aziendale per corso formazione sul campo, definizione e stesura procedura aziendale per emergenze di ematologia di laboratorio presso l’Asl di Asti.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Diamo il nostro più cordiale benvenuto alla dottoressa Ruggiero, a lei vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo percorso professionale che la vede alla guida della struttura organizzativa complessa laboratorio analisi. Sono certo che la sua competenza e la sua dedizione rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per la crescita della nostra azienda e per la qualità dei servizi che offriamo ogni giorno”.