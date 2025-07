Aree protette dell'Ossola, completato il censimento primaverile della pernice bianca

Si sono svolti nel mese di giugno i conteggi primaverili di pernice bianca nelle due aree monitorate nei parchi naturali dell’Alpe Veglia e Devero e dell’Alta valle Antrona, grazie alla partecipazione di otto volontari.

Per quanto riguarda l’area campione dell’Alpe Veglia e Devero è stata una ricorrenza particolare. Si è trattato infatti del trentesimo anno consecutivo in cui questa popolazione è stata conteggiata. Considerando il contesto particolare in cui si svolgono questi conteggi (bisogna infatti essere sui punti di osservazione posizionati tra 2200 e 2600 metri di quota ben prima dell’alba, e quindi è necessario pernottare in quota) si tratta di una serie temporale di tutto rispetto, che consente di avere importanti informazioni per definire lo stato di conservazione della specie. La serie temporale relativa all’area dell’alta valle Antrona è invece molto più breve, in relazione alla data di istituzione del parco che è relativamente recente.

All’alpe Devero sono stati conteggiati 15 maschi, uno in meno dell’anno scorso. La densità osservata, pari a 5.6 maschi/km2, si mantiene elevata, ben al di sopra della media dei trent’anni in cui la popolazione è stata monitorata. In alta valle Antrona sono stati invece conteggiati 8 maschi, pari ad una densità di 3.1 maschi/km2. In questo caso si tratta di un valore molto basso per l’area, ben al di sotto della media del periodo monitorato.