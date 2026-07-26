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Politica | 26 luglio 2026, 15:00

Villadossola, in Consiglio comunale si parla di bilancio, Tari e Imu

É in programma martedì 28 luglio alle 20.30 . All’ordine del giorno anche il Dup 2027-2029

Villadossola, in Consiglio comunale si parla di bilancio, Tari e Imu

È convocato per martedì 28 luglio alle 20.30 il Consiglio comunale di Villadossola.  S

Dopo tre ratifiche di variazioni di bilancio, il Consiglio sarà chiamato ad affrontare la verifica degli equilibri di bilancio, l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029 e la presa d’atto del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029.

Tra gli ultimi punti in discussione figurano l’approvazione delle tariffe Tari 2026 e l’aggiornamento dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’Imu.

a.f.

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