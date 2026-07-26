Villadossola, in Consiglio comunale si parla di bilancio, Tari e Imu

È convocato per martedì 28 luglio alle 20.30 il Consiglio comunale di Villadossola. S
Dopo tre ratifiche di variazioni di bilancio, il Consiglio sarà chiamato ad affrontare la verifica degli equilibri di bilancio, l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029 e la presa d’atto del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029.
Tra gli ultimi punti in discussione figurano l’approvazione delle tariffe Tari 2026 e l’aggiornamento dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’Imu.