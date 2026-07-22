Consiglio comunale a Crevoladossola: al centro gli equilibri di bilancio

Convocato il consiglio comunale di Crevoladossola per martedì 28 luglio alle 18.30. Al centro del dibattito ci sarà la verifica degli equilibri di bilancio per il triennio 2026-2028, insieme alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Un passaggio tecnico, ma decisivo per capire se la macchina comunale sta procedendo in linea con gli obiettivi fissati e con le risorse disponibili.

Accanto ai temi economico-finanziari, il consiglio affronterà anche questioni sociali e territoriali: dalla convenzione per l’inserimento di anziani parzialmente non autosufficienti nel gruppo appartamento di Villadossola, alla conciliazione delle terre gravate da uso civico, fino alla relazione sulla gestione degli impianti sportivi comunali di calcio.