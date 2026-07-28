Iniziati i lavori di pulizia al 'cimitero' dei tir al ponte della Masone

Sono iniziati i lavori di pulizia dalla Masone, area abbandonata dal 2012 quando venne sequestrata dalla magistratura.

In questi giorni si nota un primo intervento di pulizia della folta vegetazione che aveva avvolto i numerosi cassoni di automezzi abbandonati lì dopo il sequestro, avvenuto nell’aprile 2021. Da allora l’area è rimasta abbandonata diventando un ‘cimitero’ di camion. IL sequestro era stato fatto dal Roan, il reparto operativo delle Finanza di Como, che aveva messo i sigilli all’allora area «Gaetra», a due passi dal fiume Toce.

Di recente però il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, ci aveva confermato che una nuova società era subentrata alla precedente e che presto si sarebbero visti i lavori di recupero dell’area. Operazione in corso in questi giorni , tanto che i vogognesi sperano si possa mettere fine ad una situazione di degrado che perdura da ben 14 anni.