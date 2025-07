Estate senza pensieri: arriva “Seguimi”, il servizio di Poste per chi parte

Anche durante le ferie estive è possibile restare sempre aggiornati senza il rischio di perdere posta importante. Poste Italiane rilancia anche per l’estate 2025 “Seguimi”, il servizio pensato per chi, in vacanza o per altri motivi, si trova lontano dal proprio domicilio e vuole ricevere la corrispondenza in un altro indirizzo.

Attivo nei 86 uffici postali del Verbano-Cusio-Ossola e facilmente attivabile anche online, il servizio consente il reindirizzamento temporaneo di lettere, raccomandate e assicurate – sia in Italia sia all’estero – offrendo massima flessibilità: si può scegliere se ricevere tutta la posta o solo quella a firma, e stabilire per quanto tempo mantenere attiva l’opzione.

Ideale per famiglie e aziende, “Seguimi” si può estendere anche ai conviventi tramite un’unica attivazione. Basta registrarsi sul sito poste.it, avere un’identità digitale PosteID abilitata SPID (o un cellulare certificato presso Poste), oppure caricare un documento d’identità. In caso di attivazione per familiari conviventi, è necessario compilare anche la “Delega familiare per l’attivazione online”.

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PostePay o conto BancoPosta. Per maggiori dettagli, è possibile consultare: poste.it/soluzioni-recapito/servizio-seguimi oppure business.poste.it