‘’Piemonte: tasse record e zero riforme’’. Italia Viva va all’attacco della giunta Cirio e lo fa organizzando a Torino una conferenza stampa lunedì 28 luglio alle ore 9.30, in Sala delle Bandiere di Palazzo Lascaris. Interverranno il vicepresidente di Italia Viva Enrico Borghi, la presidente regionale Silvia Fregolent e la consigliera regionale Vittoria Nallo.

"Promettevano meno tasse, hanno consegnato solo aumenti – dicono da Italia Viva - . A mille giorni dall'inizio del governo Meloni e a un anno dal secondo mandato Cirio, il risultato è chiaro: più pressione fiscale, meno equità e zero riforme. E il conto lo pagano sempre gli stessi. Il ceto medio è spremuto, i servizi peggiorano, l'unica cosa che cresce è la pressione fiscale. La riforma dell'Irpef è una farsa: nessuna semplificazione, nessuna equità. Hanno solo scaricato il peso sui Comuni, costretti ad alzare le addizionali per tappare i buchi. E in una regione come il Piemonte, già schiacciata da inflazione e caro vita, è un colpo basso alle famiglie e a chi lavora. Altro che semplificazione del fisco: il governo ha moltiplicato i problemi, senza risolverne nessuno. Nessuna strategia, nessun coraggio, solo slogan e nuovi balzelli’’.