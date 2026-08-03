Elettrolizzatore: una soluzione per produrre idrogeno a basse emissioni

L’ elettrolizzatore per la produzione di idrogeno è una tecnologia che consente di produrre H₂ attraverso l’elettrolisi dell’acqua; il processo avviene in una cella elettrolitica, dove l’applicazione di una tensione elettrica separa le molecole di H₂O in idrogeno e ossigeno. Pur essendo una tecnologia già consolidata in ambito industriale, oggi assume un ruolo centrale nella transizione energetica, poiché, se alimentata da fonti rinnovabili, consente di produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Oggi questa molecola è impiegata soprattutto nel raffinaggio-petrolchimico e nella produzione di fertilizzanti ed è ottenuta principalmente tramite gassificazione del carbone o reforming del metano: processi capaci di garantire grandi volumi, ma associati a emissioni di anidride carbonica. L’elettrolisi offre perciò un’alternativa utile per ridurre l’impatto della produzione di idrogeno, con un vantaggio ulteriore: la scalabilità, che consente di partire da impianti di dimensioni contenute e arrivare progressivamente a capacità più elevate, adattando la produzione alle esigenze dei diversi contesti industriali.

Guardando al futuro, l’idrogeno prodotto tramite elettrolisi può quindi contribuire alla decarbonizzazione dei settori più difficili da elettrificare e supportare lo sviluppo delle energie rinnovabili. Per questo l’H₂ a basse emissioni è sempre più presente nelle politiche europee orientate alla neutralità climatica. In questo percorso, Air Liquide mette a disposizione la propria esperienza su diverse tecnologie di elettrolisi e conta oggi più di 35 elettrolizzatori in funzione nel mondo.

Tra le diverse soluzioni disponibili, il Gruppo ha scelto di puntare sugli elettrolizzatori PEM, impianti in cui l’elettrolita è una membrana polimerica che permette il passaggio degli ioni H+. Questa configurazione offre flessibilità operativa, richiede un’impronta a terra ridotta rispetto agli impianti alcalini e non prevede l’utilizzo di una soluzione chimica: caratteristiche importanti per rendere la produzione di idrogeno più efficiente e flessibile.

Un impegno che conferma il ruolo dell’H₂ come vettore energetico per accompagnare la transizione in modo concreto e progressivo.













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