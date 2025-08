Debutto in acque libere per gli atleti della Domo Nuoto

Un gruppo di atleti ossolani della Asd Domo Nuoto di Domodossola, Angelica Dibenedetto, Rachele Cottone, Federica Conti, Serena Pianzola e Nathan Pedroli hanno partecipato domenica 3 agosto alla Relay della Italian Open Water Tour che si è tenuta a Maccagno; coordinati dal coach Luciano Prini che dopo duri allenamenti nelle acque di Mergozzo, hanno debuttato nella loro prima esperienza in acque libere. In particolare, le atlete ossolane si sono fatte valere con tempi soddisfacenti nella staffetta, si spera sia questa la prima di una serie di traguardi in acque libere.