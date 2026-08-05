Sport in Piemonte, in arrivo nove nuovi bandi

Nove nuovi bandi regionali a sostegno dello sport piemontese sono in dirittura d’arrivo. Le misure dell’assessorato allo Sport della Regione Piemonte saranno pubblicate entro la prima decade di ottobre e riguarderanno le spese sostenute e le attività svolte nel corso del 2026.

Il programma è stato presentato al Grattacielo Piemonte dall’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni durante un incontro con i vertici regionali del Coni, delle 50 Federazioni e dei 15 Enti di Promozione Sportiva piemontesi.

«È un programma che abbiamo scritto assieme al Coni e al Cip, che ringrazio attraverso i loro presidenti regionali piemontesi Stefano Mossino e Silvia Bruno, alle Federazioni e agli Eps – spiega Bongioanni –. Abbiamo messo a punto il più ampio ventaglio di interventi mai varato a favore dello sport piemontese, perché va a sostenere a 360 gradi le attività, gli eventi e le esigenze organizzative delle tante realtà attive in Piemonte nello sport dilettantistico».

I nove bandi riguarderanno Sport per Tutti, Sport e disabilità, Eccellenza Sportiva, Eventi Sportivi, Gran Fondo e Marathon Ciclismo, Eccellenza Sportiva - Sci Club, Progetti Strategici - Sport Invernali, Sport Tradizionali piemontesi e Promozione dello sport.

Gli interventi interesseranno quindi diversi ambiti, dalle attività di base allo sport agonistico, fino alle realtà che operano con persone con disabilità. Sono inoltre previsti sostegni per le spese delle società, l'organizzazione di tornei ed eventi e le attività rivolte alla crescita dei giovani talenti.

Tra le novità indicate dall’assessore figura il sostegno alle associazioni sportive per disabili affiliate al Comitato Italiano Paralimpico, insieme ai bandi per la promozione dello sport e per lo sport di base.

Tornano inoltre due misure dedicate agli sport invernali e all'avvicinamento dei giovani alla neve. Una sarà destinata agli sci club per sostenere le spese legate all'utilizzo delle piste di allenamento, mentre l'altra finanzierà progetti per consentire agli studenti delle scuole piemontesi di avvicinarsi allo sci a condizioni agevolate.

Confermate anche le linee di sostegno alle Gran Fondo e Marathon di ciclismo e agli sport tradizionali piemontesi, con particolare riferimento alla pallapugno e alla palla tamburello.

«È un piano ampio e completo che mette a terra le linee più apprezzate dal Coni e dalle Federazioni – commenta il presidente del Comitato regionale Piemonte del Coni Stefano Mossino –: sostenere lo sport giovanile, dei disabili e il mondo neve, e contemporaneamente supportare i comitati regionali nell'impegno di coltivare i nostri talenti sportivi d'eccellenza».