Piano socio sanitario regionale, Caretti (Cisl): "Giudizio positivo sul primo incontro con l'assessore Riboldi"

“Esprimiamo un giudizio positivo sull’incontro che si è svolto oggi pomeriggio con l’assessore regionale alla sanità Riboldi sui contenuti del piano socio sanitario della regione”. Così, in una nota, Luca Caretti, segretario generale di Cisl Piemonte. “Come organizzazioni sindacali regionali faremo avere nei prossimi giorni le nostre osservazioni in attesa dei 5 tavoli tecnici che partiranno subito dopo la pausa estiva e che saranno propedeutici alla approvazione definitiva del piano in consiglio regionale. Tra i temi che affronteremo ai tavoli ci sono la nuova gestione del Cup, la medicina territoriale e l’integrazione socio-sanitaria. Confidiamo in un dialogo costruttivo con l’obiettivo di arrivare a risultati concreti e rapidi”.