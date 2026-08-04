Imprese, il Verbano Cusio Ossola cresce ma resta sotto la media piemontese

L'economia del Verbano Cusio Ossola continua a mostrare segnali di tenuta, ma la crescita resta inferiore alla media regionale. È quanto emerge dall'analisi sulla nati-mortalità delle imprese diffusa da Unioncamere Piemonte, relativa al secondo trimestre del 2026.

Tra aprile e giugno il Piemonte ha registrato un saldo positivo di 1.872 imprese, frutto di 5.708 nuove iscrizioni e 3.836 cessazioni, con un tasso di crescita dello 0,45%. Un risultato che conferma la solidità del sistema produttivo regionale, pur evidenziando una dinamica ancora prudente e inferiore alla media nazionale (+0,56%).

Nel Verbano Cusio Ossola il tasso di crescita si è attestato allo 0,25%, collocando la provincia nelle ultime posizioni della graduatoria piemontese. Un dato che, pur confermando un saldo positivo, evidenzia un'espansione più contenuta rispetto ad altri territori della regione.

A trainare l'economia piemontese sono soprattutto le società di capitale, che registrano un incremento dell'1,12%, e il settore dei servizi, in crescita dello 0,97%. Segnali positivi arrivano anche dal turismo e dalle costruzioni, mentre il commercio è l'unico comparto a chiudere il trimestre con un lieve calo.

"Il secondo trimestre conferma la tenuta del tessuto piemontese, trainato dai servizi e dalle società di capitale. Tuttavia, la cautela che frena le nuove aperture ci indica che serve una scossa di fiducia: dobbiamo accelerare sugli investimenti per la transizione digitale ed ecologica per restituire competitività al territorio", commenta il presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo Coscia.