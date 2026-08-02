Attività fisica e prevenzione, in Piemonte coinvolte oltre 93 mila persone

Oltre 93 mila persone coinvolte, 117 progetti e più di mille Comuni interessati. Sono alcuni dei numeri raggiunti nel 2025 in Piemonte dalle iniziative dedicate alla promozione dell'attività fisica, considerate uno degli strumenti di prevenzione e di miglioramento della qualità della vita.

A fotografare la situazione è l'ultima "Istantanea" pubblicata dal Dors, il Centro di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte, dedicata ai risultati delle Aziende Sanitarie piemontesi nell'ambito delle "Comunità Attive".

Nel corso del 2025 sono stati realizzati 117 progetti di promozione dell'attività fisica, documentati nella banca dati regionale ProSa. Complessivamente hanno coinvolto più di 93 mila persone, con una crescita del 18% rispetto all'anno precedente, e hanno interessato oltre mille Comuni piemontesi.

Sono inoltre 716 i "Comuni attivi" censiti in Piemonte. Si tratta di amministrazioni che promuovono programmi strutturati rivolti alle diverse fasce di età oppure intervengono sulla valorizzazione degli spazi urbani e rurali per favorire il movimento e l'attività fisica.

Un ruolo importante è ricoperto anche dai gruppi di cammino, che hanno raggiunto quota 515 a livello regionale, con oltre 13 mila persone iscritte. Camminare in compagnia, partecipare ad attività motorie nei parchi o utilizzare itinerari dedicati sono alcune delle iniziative attraverso le quali il programma punta a inserire il movimento nella vita quotidiana.

I risultati rientrano nel programma "Comunità Attive" del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, attraverso il quale è stata promossa la collaborazione tra Aziende Sanitarie Locali, amministrazioni comunali, associazioni, scuole, enti del Terzo settore e cittadini.

Alla base del progetto c'è infatti l'obiettivo di considerare l'attività fisica non soltanto come pratica sportiva, ma come parte delle abitudini quotidiane. Il movimento regolare rappresenta un fattore di protezione nei confronti di diverse patologie croniche, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, obesità e alcune forme tumorali. Può inoltre contribuire al benessere psicologico, alla socialità e al mantenimento dell'autonomia, in particolare tra le persone anziane.

Non è quindi necessario praticare uno sport per inserire maggiore movimento nella propria giornata. Camminare, utilizzare la bicicletta per gli spostamenti, preferire le scale all'ascensore o partecipare alle attività organizzate sul territorio sono alcune delle possibilità indicate per adottare uno stile di vita più attivo.

Le Aziende Sanitarie piemontesi promuovono durante l'anno iniziative dedicate all'attività fisica e ai gruppi di cammino. Tra queste anche l'Azienda Sanitaria Locale di Novara e quella del VCO, che mettono a disposizione sui propri canali le informazioni relative alle opportunità presenti nei rispettivi territori.