‘’Diamo al Verbano Cusio Ossola la possibilità di avere un seggio in Consiglio regionale’’. E’ la proposta fatta dall’assessore alla sanità Federico Riboldi ad inizio dibattito alla Lucciola di Villadossola, venerdì sera.

Un ‘diversivo’ politico visto che si parlava soprattutto di sanità e ospedale nuovo. Ma all’inizio del confronto Riboldi si è messo certamente ‘’a favore’’ di pubblico lanciando questa proposta alla collega Gianna Pentenero che partecipava al dibattito.

‘’Facciamo una proposta di legge. Non è possibile che una provincia non abbia un rappresentante’’ ha detto Riboldi evidenziando un problema mai risolto in Regione. Ottenendo anche il consenso di Pentenero che ha ricordato i malumori di questa provincia che in passato aveva anche fatto un referendum per passare in Lombardia.