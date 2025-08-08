 / Cultura

Cultura | 08 agosto 2025, 08:30

Craveggia, si presenta il censimento dell'architettura tradizionale

Appuntamento questa sera all'oratorio di Santa Marta

Craveggia, si presenta il censimento dell'architettura tradizionale

Appuntamento oggi alle 18.00 presso l’oratorio di Santa Marta di Craveggia per la presentazione del libro  “Craveggia, note storiche e fermo immagine”. Edita da Grossi, la pubblicazione affonda le radici nel censimento indetto dall’associazione Musei d’Ossola e Fondazione Canova dieci anni fa, ed è stata realizzata con lo scopo di documentare il patrimonio architettonico in diversi comuni dell’Ossola. Il volume è curato da Raffaela Braggio e Wolfgang von Klebelsberg ed è arricchito di contributi di Annibale Salsa, Enrico Rizzi, Gian Vittorio Moro, Giovanni Simonis, Giacomo Bonzani, Silvana Gubetta e Paolo Volorio. Il libro vede la prefazione di Paolo Lampugnani, presidente di Musei dell’Ossola, e di Maurizio Cesprini, presidente di Fondazione Canova, con postfazione di Ken Marquardt, fondatore dell’associazione Canova.

Marco De Ambrosis

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore