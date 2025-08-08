Craveggia, si presenta il censimento dell'architettura tradizionale

Appuntamento oggi alle 18.00 presso l’oratorio di Santa Marta di Craveggia per la presentazione del libro “Craveggia, note storiche e fermo immagine”. Edita da Grossi, la pubblicazione affonda le radici nel censimento indetto dall’associazione Musei d’Ossola e Fondazione Canova dieci anni fa, ed è stata realizzata con lo scopo di documentare il patrimonio architettonico in diversi comuni dell’Ossola. Il volume è curato da Raffaela Braggio e Wolfgang von Klebelsberg ed è arricchito di contributi di Annibale Salsa, Enrico Rizzi, Gian Vittorio Moro, Giovanni Simonis, Giacomo Bonzani, Silvana Gubetta e Paolo Volorio. Il libro vede la prefazione di Paolo Lampugnani, presidente di Musei dell’Ossola, e di Maurizio Cesprini, presidente di Fondazione Canova, con postfazione di Ken Marquardt, fondatore dell’associazione Canova.