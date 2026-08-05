Riboldi alla Festa della Lucciola per il confronto sul futuro del sistema sanitario piemontese

La sanità piemontese sarà al centro dell'appuntamento politico in programma venerdì 7 agosto alla Festa della Lucciola di Villadossola. A partire dalle 18, al Piano Bar della manifestazione, si terrà il dibattito dal titolo "Il futuro della sanità piemontese", dedicato alle prospettive del sistema sanitario regionale.
Protagonisti dell'incontro saranno l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Gianna Pentenero, che si confronteranno sui principali temi legati alla sanità pubblica.
L'introduzione sarà affidata alla vicesegretaria provinciale del Pd Michela De Nicola, mentre a moderare il dibattito sarà la giornalista Arianna Parsi.