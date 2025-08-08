''Erba alta a Vogogna in piena stagione turistica''

''Volevamo segnalare a Ossolanews ma anche all'amministrazione comunale lo stato in cui versano alcune vie del centro paese, in un periodo d'estate in cui diversi turisti visitano Vogogna e il suo castello. In diverse vie l'erba è alta e nessuno la taglia. Anzi, da informazioni che abbiamo preso, la ditta che dovrebbe provvedere al taglio tornerà in paese solo a settembre''.

Così un paio di abitanti di Vogogna che ci hanno inviato queste foto per segnalare lo stato delle strade interne nel centro storico.

''Speriamo che l'amministrazione solleciti la ditta incaricata, che arrkiva dal centro Italia, affinché intervenga a tagliare l'erba e garantore la pulizia alle vie''.