Non bastano alcuni comunicati di vari enti, istituzioni o articoli di giornali nazionali, a modificare sistematicamente il nome di questa provincia che troppi chiamano ’’di Verbania’’ quando il nome è ‘’Verbano-Cusio-Ossola’’. Infatti basta scorrere i vari comunicati che arrivano in redazione per capire che la precisione sta altrove e e che non si conosce il nome del Vco.

Ora, però, ci si mettono anche i sistemi di ricerca. Su Google, AIOverview , che riassume brevemente i contenuti dei vari argomenti, dà il suo contributo.

Bastano alcune ricerche on line per imbattersi in definizioni errate come questa: ‘’ E’ un incanteto alpeggio situato a circa 1.379 metri di altitudine in Val Vigezzo, in provincia di Verbania (Piemonte)’’. A parte ‘’incanteto’’ (traduzione singolare di incantevole) c’è quel ‘’ provincia di Verbania’’ a farci dire che più che di intelligenza si può parlare di ignoranza artificiale.

Ma purtroppo, come dicevamo, AiOverview è già in buona compagnia!