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Controluce | 16 agosto 2026, 15:00

Ora l'ignoranza é anche artificiale

Il nome della nostra provincia, oltre che da enti e istituzioni, viene ora sbagliato anche dalla tecnologia

Ora l'ignoranza é anche artificiale

Non bastano alcuni comunicati di vari enti, istituzioni o articoli di giornali nazionali, a modificare sistematicamente il nome di questa provincia che troppi chiamano ’’di Verbania’’ quando il nome è ‘’Verbano-Cusio-Ossola’’. Infatti basta scorrere i vari comunicati che arrivano in redazione per capire che la precisione sta altrove e e che non si conosce il nome del Vco.

Ora, però, ci si mettono anche i sistemi di ricerca.  Su Google, AIOverview , che riassume brevemente i contenuti dei vari argomenti,  dà il suo contributo.

Bastano alcune ricerche on line per imbattersi in definizioni errate come questa:  ‘’ E’ un incanteto alpeggio situato a circa 1.379 metri di altitudine in Val Vigezzo, in provincia di Verbania (Piemonte)’’.  A parte ‘’incanteto’’ (traduzione singolare di incantevole) c’è quel ‘’ provincia di Verbania’’ a farci dire che più che di intelligenza si può parlare di ignoranza artificiale.

Ma purtroppo, come dicevamo, AiOverview è già in buona compagnia!

re.ba.

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