Per Alessandro Ghiotto esordio con gol con la Nazionale Under 17 VIDEO

Alessandro Ghiotto, classe 2010 e difensore della Juventus Under 16, ha esordito da protagonista con la Nazionale Under 17, convocato con un anno di anticipo dal ct Daniele Franceschini. L’esordio non poteva essere più memorabile: subentrato al 18’ del primo tempo per l’infortunio del capitano bianconero Edoardo Rocchetti, Ghiotto ha trovato la rete del pareggio appena dieci minuti dopo, approfittando di un calcio d’angolo battuto da Fugazzola e insaccando di testa con l’aiuto del palo alle spalle del portiere Lleshi.

Il gol del giovane domese (video del gol al link) ha ridato fiducia agli Azzurrini, dopo lo svantaggio iniziale firmato da Dion Vata, e ha aperto la strada a una vittoria netta per 4-1, completata dalle reti di Giammattei, Perillo e Guaglianone. Per Ghiotto, oltre alla prima convocazione con la Nazionale Under 17, è anche il primo gol in azzurro.