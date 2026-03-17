Pizzi: ‘’Sono coerente con la mia coscienza e mi muovo per il bene della mia città’’

Lucio Pizzi va avanti senza cedimenti nel difendere l’ospedale nuovo che vuole si faccia a Domodossola, in regione Siberia. Giusto o sbagliato? Sarà la storia – non la cronaca - a dirlo! Certamente Pizzi è coerente con le sue idee! Sbagliate o giuste? Sarà la gente a dirlo…..

Certo il sindaco di Domodossola non teme le inimicizie, né si preoccupa del suo futuro politico. Se dialoghi con lui, a microfoni spenti, ti senti ripetere la stessa fase: ‘’Sono coerente con la mia coscienza e mi muovo per il bene della mia città’’.

E’ un ‘’uomo solo al comando’’, circondato solo dai suoi veri fedelissimi, quelli che non lo mollano mai.



Isolato del resto dei sindaci del Vco (alcuni dei quali la pensano come lui sull’ospedale a Piedimulera ma preferiscono tacere), isolato da molti sindaci dell’Ossola (silenziosi su troppi temi: sanità, scalo Domo 2 e Sempione, per citarne tre), isolato da una Regione che ha deciso senza mai incontrarlo nonostante lo avesse chiesto. Infine abbandonato da alcuni esponenti della maggioranza che oggi lo vedono come il fumo negli occhi.

Pizzi non si arrende. E non pare preoccuparsi di cosa farà dopo aver lasciato la carica di sindaco. Futuro che altri politici e amministratori hanno perennemente in testa! Compreso chi sulla sanità ha cambiato idea più volte.



Non si arrende, neppure di fronte ai tecnici della Regione che intervengono per smentirlo. Tecnici che dichiarano e insistono che ‘’ sulla base della documentazione fornita dal comune di Piedimulera, si conferma la conformità urbanistica e acustica dell’area e il livello di accessibilità adeguato del lotto, fatte salve le opportune verifiche che saranno effettuate in sede di sviluppo della documentazione da porre a base di gara per la progettazione, con i contenuti e i livelli di approfondimento previsti dalle specifiche normative di settore”.

Insomma, ormai è un sindaco solo contro tutti! In Ossola non ha alleati; il Verbano pensa a salvare e trasferire il Castelli dal pubblico al privato; il Cusio si tiene stretto il Coq e guarda da distante quanto succede.

Ma in un momento storico dove la politica a tutti i livelli sta toccando livelli di scontro molte volte discutibili, Pizzi continua ad essere "uomo solo al comando" senza scendere a compromessi e senza farsi dettare l'agenda dalle segreterie di partito.



Intanto tra discussioni, polemiche, rivalse, la sanità privata sta piazzando ovunque nel Vco presidi sanitari, cliniche, ambulatori, centri medici. Chi ha i soldi si cura, chi non li ha si arrangi!