Claudio Lauretta chiude la quinta edizione di Sportivamente con lo spettacolo “Imitamorfosi”

A chiudere la quinta edizione di SportivaMente – il Festival dei Libri Sportivi, in programma a Busto Arsizio dal 9 all’11 settembre 2026, sarà Claudio Lauretta con il suo spettacolo gratuito Imitamorfosi, in scena venerdì 11 settembre in Piazza Santa Maria, dove il pubblico potrà iniziare ad affluire a partire dalle ore 20.45.

Il noto comico, in arte Mister Voice, è celebre per la straordinaria capacità di modulare e trasformare la propria voce, riuscendo a imitare una moltitudine di personaggi non solo nella cadenza e nella fisionomia, ma anche nel modo di pensare e di esprimersi, dando vita a copie esilaranti e sorprendenti.

In Imitamorfosi, imitazione e metamorfosi si fondono in un racconto teatrale dal ritmo serrato, in cui attori, cantanti e politici vengono riproposti in chiave fantasiosa, svelandone tic, manie e comportamenti. Lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio leggero e coinvolgente attraverso i cambiamenti delle mode, la trasformazione del pubblico dalla televisione ai social e le manie della politica, passata e recente, alternando vecchie e nuove imitazioni.

Con pochi ma efficaci elementi scenici, occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, Lauretta si trasforma con agilità e ironia, in perfetto stile camaleontico, quasi come un moderno Fregoli.

Lauretta ha fatto inoltre parte del cast fisso di Ciao Belli su Radio Deejay e dal 2022 è entrato nel cast di Tale e Quale Show, dove si esibisce sia come concorrente sia come giurato. Il suo spettacolo è pensato per tutti: leggero, energico e capace di tenere il pubblico incollato alla scena fino all’ultimo, regalando un finale di festival divertente e di grande impatto.

Promosso dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News, con il contributo di Regione Lombardia, Comune di Busto Arsizio e Camera di Commercio di Varese e con il patrocinio del Panathlon Club La Malpensa, il Festival può contare anche sul sostegno di partner locali e nazionali come Concessionaria Paglini e Società Ciclistica Alfredo Binda. Nel corso degli anni, SportivaMente si è affermato come una realtà importante nel panorama culturale lombardo, distinguendosi per la valorizzazione della letteratura sportiva e per la capacità di unire approfondimento, spettacolo e partecipazione.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale.