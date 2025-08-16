Estate e autunno di natura, cultura e tradizione in Val Bognanco

La Val Bognanco si prepara a vivere la seconda metà dell'estate e l'autunno all’insegna della natura, del benessere e delle tradizioni. Il calendario degli eventi 2025, promosso dalla Pro Loco in collaborazione con gli enti della valle e la parrocchia, propone un’ampia varietà di appuntamenti tra escursioni, feste religiose, incontri culturali e attività per il tempo libero.

Se in questa prima parte della bella stagione ci si può dedicare a escursioni, trekking e rilassanti passeggiate e iniziative, dopo Ferragosto inizieranno anche gli eventi promossi dalla Pro Loco. Si parte il 19 agosto con una sessione di yoga accessibile a tutti e si prosegue il 21 agosto con un incontro dedicato al respiro e al rilassamento profondo. Il 23 agosto si festeggia San Antonio a Piccola, mentre il 24 agosto è una giornata speciale: al mattino “Raccontalo alle api!”, un’occasione per avvicinarsi al mondo dell’apicoltura, e al pomeriggio la festa di San Fermo nella frazione omonima.

Settembre si apre con La Scaraga (2ª edizione), un giro tra gli alpeggi di Arza e Monscera previsto per il 6 settembre. In serata, al Centro Gianni Rodari, spazio al cinema con la rassegna “Cine-parliAMO”. Il 7 settembre si rinnova l’appuntamento con la Scaraga di Alp, evento che unisce camminata, musica e sapori locali, mentre il 14 settembre torna la tradizionale Festa Alpe Arza, promossa dallo Sci Club e dal Gruppo Sportivo Bognanco. Il 21 settembre, il Memorial Camilla Valentini animerà la valle con la corsa in montagna giovanile. Il 5 ottobre si terrà la Festa della Madonna del Rosario e di Ringraziamento, con processione e Santa Messa. Chiuderanno la stagione due appuntamenti autunnali: la Castagnata a Messasca l’11 ottobre e la Festa di San Martino il 12 ottobre.