Giornata Mondiale della Gioventù a Seoul: aperte le iscrizioni per la diocesi di Novara

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per tutti i giovani della Diocesi di Novara che desiderino partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Seoul la prossima estate. La diocesi di Novara organizza il viaggio in Corea in collaborazione con le diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta: si tratta di un’organizzazione complessa che, dunque, richiede la prenotazione con largo anticipo. Chi si è già pre-iscritto e chi vuole partecipare alla Gmg potrà confermare la propria iscrizione entro il 15 settembre.

Sarà quindi necessario compilare il modulo di iscrizione regionale scaricabile dal sito www.oratoripiemontesi.it e versare una caparra di 300 euro all’Iban IT24K0503401000000000006191 intestato a Regione Ecclesiastica Piemontese (causale nome e cognome | acconto GMG Seoul, in caso di iscrizione come gruppi, nome del gruppo| acconto GMG Seoul). Una volta completate le operazioni, basterà inviare una mail all’indirizzo giovani@diocesinovara.it per confermare la partecipazione. Alla stessa e-mail sarà necessario rivolgersi nel caso di defezioni.

La Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a Seoul dal 3 all’8 agosto 2027. Il viaggio dalle diocesi piemontesi prevede la partenza tra il 26 e il 30 luglio, con alcuni giorni di gemellaggio nelle diocesi coreane, e rientro tra il 10 e il 12 agosto (trattandosi di voli intercontinentali che muoveranno milioni di giovani da tutto il mondo, le date definitive potrebbero variare di 1 o 2 giorni a seconda delle disponibilità delle compagnie aeree). La quota indicativa del pellegrinaggio è attualmente stimata tra 2.200 e 2.500 euro: dopo l’acconto di 300 euro entro il 15 settembre, sarà necessario versare la seconda rata di 1000 euro entro il 10 febbraio e il saldo entro il 10 maggio.

La diocesi ricorda che per entrare il Corea del Sud è necessario il passaporto elettronico: chi ne è già in possesso, dovrò verificare che abbia una validità residua di almeno 3 mesi rispetto alla data di arrivo in Corea; chi ne fosse sprovvisto (o se scade prima) è fondamentale richiederlo il prima possibile.

L’esperienza della Gmg si rivolge ai giovani dai 18 ai 35 anni. Attenzione alla maggiore età: In Corea del Sud si diventa maggiorenni a 19 anni. Per questo motivo, tutti i partecipanti che avranno 18 anni al momento della partenza dovranno avere una figura adulta di riferimento che li accompagni per tutta la durata del viaggio, previa delega firmata dai genitori.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’indirizzo e-mail gmg@oratoripiemontesi.it.