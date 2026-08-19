Temporali in arrivo nel Vco, scatta l'allerta gialla

Allerta gialla per temporali nel Verbano Cusio Ossola tra oggi, mercoledì 19 agosto, e domani, giovedì 20. A indicare il peggioramento delle condizioni meteorologiche è il bollettino di Arpa Piemonte, emesso alle 13 di oggi e valido per le successive 60 ore.

Quella di oggi dovrebbe segnare la conclusione della prolungata ondata di calore che ha interessato il Piemonte, con tempo inizialmente soleggiato e temperature ancora superiori alla norma. La situazione è però destinata a cambiare già nelle prossime ore.

In serata sono infatti previsti temporali in movimento dal Canavese verso il Verbano, con un'intensificazione dei fenomeni. Il peggioramento proseguirà nella giornata di giovedì 20 agosto, accompagnato anche da un sensibile calo delle temperature.

Alla base del cambiamento del tempo c'è una saccatura atlantica che convoglierà intensi flussi umidi da sudovest sul Piemonte. Per domani Arpa prevede nubifragi sul settore centro-settentrionale della regione, mentre venerdì i fenomeni temporaleschi interesseranno maggiormente l'area appenninica.