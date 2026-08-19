Sentieri e Pensieri, Stefania Auci apre la 14ª edizione. Oggi tre nuovi appuntamenti

Pubblico numeroso e grande partecipazione hanno accompagnato l'apertura della quattordicesima edizione di "Sentieri e Pensieri", la rassegna culturale che torna ad animare Santa Maria Maggiore con un ricco calendario di incontri e protagonisti.

A inaugurare l'edizione 2026 è stata Stefania Auci, accolta da tantissimi lettori nel Parco di Villa Antonia. Un avvio che ha confermato fin dal primo appuntamento il forte legame costruito negli anni tra il festival, il pubblico della Valle Vigezzo e i numerosi visitatori che scelgono Santa Maria Maggiore anche per seguire gli incontri della manifestazione.

Il taglio del nastro è stato anche l'occasione per sottolineare il percorso di crescita della rassegna e il ruolo che "Sentieri e Pensieri" ha assunto nel panorama culturale del territorio. Il sindaco Claudio Cottini e il direttore artistico Bruno Gambarotta hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e per l'interesse che, edizione dopo edizione, accompagna il festival.

All'inaugurazione sono intervenuti anche Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte, il presidente della Provincia del Vco Giandomenico Albertella, Francesco Gaiardelli per il Distretto Turistico dei Laghi, Giulia Margaroli della Fondazione Cariplo e Sandro Grossi, vicepresidente della Fondazione Ruminelli.

La rassegna prosegue oggi, mercoledì 19 agosto, con una giornata che attraverserà attualità, letteratura e divulgazione scientifica attraverso tre appuntamenti tra il Giardino degli Aromi e il Parco di Villa Antonia.

Si comincia alle 11 al Giardino degli Aromi della Casa del Profumo Feminis-Farina, in piazza Risorgimento, con il secondo appuntamento di "BassaParola". Roberto Bassa accompagnerà nuovamente il pubblico in un percorso tra attualità, curiosità, aneddoti e narrazione.

Alle 17.30 ci si sposterà al Parco di Villa Antonia, dove Bruno Gambarotta dialogherà con Luca Crovi in un incontro dedicato al mondo del giallo. A quarant'anni dalla prima edizione è infatti tornato in libreria "Torino Lungodora Napoli" di Gambarotta, ripubblicato da Manni: un giallo che, attraverso lo stile dell'autore e direttore artistico della rassegna, assume anche i tratti della commedia.

A confrontarsi con Gambarotta sarà Luca Crovi, esperto di letteratura di genere e autore di "Storia del giallo italiano", pubblicato da Marsilio. Dai rispettivi libri prenderà il via una riflessione più ampia sul genere giallo e sulla sua capacità di raccontare paure, desideri e trasformazioni della società.

Alle 21 spazio invece alla divulgazione scientifica con Ruggero Rollini, vincitore della quinta edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore con "La scienza sul divano". Chimico e divulgatore, Rollini ha costruito un format nel quale scienziati e comunicatori della scienza vengono intervistati attraverso un linguaggio informale e accessibile.

La serata porterà con sé anche una novità assoluta per il Premio Podcast Santa Maria Maggiore. Per la prima volta sarà infatti registrata dal vivo una puntata inedita del podcast. Ospite di Rollini sarà Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico, con il quale affronterà il tema delle bufale e della disinformazione scientifica, prendendo spunto anche dalle rispettive pubblicazioni.

Gli incontri delle 17.30 e delle 21 si terranno al Parco di Villa Antonia e, in caso di maltempo, saranno trasferiti al Teatro Comunale. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito; è consigliata la prenotazione del posto a sedere.