Ambulanza in fiamme a Varzo: traffico bloccato

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola questo pomeriggio poco dopo le 17 per l'incendio di un'autoambulanza nel comune di Varzo. L'autista stava percorrendo la strada statale 33 su via Domodossola verso Varzo quando è stato avvisato da alcuni passanti della presenza di fiamme e fumo proveniente dal cofano del veicolo. L'uomo ha accostato e con alcuni estintori ha provato a contenere il principio di incendio. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto a spegnere completamente le fiamme. Strada a senso unico alternato durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Danni al veicolo ma nessuna persona è rimasta coinvolta.