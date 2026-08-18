Sentieri e Pensieri entra nel vivo con Stefania Auci e Pegah Moshir Pour

Dopo l'anteprima di lunedì, entra nel vivo oggi, martedì 18 agosto, la quattordicesima edizione di “Sentieri e Pensieri”, il festival letterario di Santa Maria Maggiore diretto da Bruno Gambarotta. Tre gli appuntamenti in programma nel corso della giornata, dal nuovo spazio mattutino fino ai due incontri pomeridiano e serale al Parco di Villa Antonia.

Si comincia alle 11 nel Giardino degli Aromi della Casa del Profumo Feminis-Farina, in piazza Risorgimento, con la prima delle tre mattine di “BassaParola”. Roberto Bassa accompagnerà il pubblico in un percorso tra attualità, temi curiosi, aneddoti e racconti. L'appuntamento tornerà alla stessa ora anche mercoledì 19 e giovedì 20 agosto.

Alle 17.30, al Parco di Villa Antonia, è in programma l'inaugurazione del festival con Stefania Auci e il suo nuovo libro “L'alba dei Leoni”, edito da Nord. Dopo il successo dei romanzi dedicati alla famiglia Florio, la scrittrice torna alle origini della saga raccontando le radici della famiglia diventata protagonista della storia siciliana tra Ottocento e Novecento.

Auci dialogherà con la giornalista Manuela Borraccino. “L'alba dei Leoni” arriva dopo “I Leoni di Sicilia”, tradotto in 42 Paesi e diventato anche una serie televisiva, e “L'inverno dei Leoni”, secondo capitolo della saga.

La giornata proseguirà alle 21 con il primo appuntamento di Sentieri e Pensieri 2.0. Protagonista sarà Pegah Moshir Pour, che presenterà “La casa dimenticata”, pubblicato da Garzanti.

Consulente e attivista per i diritti umani e digitali, Moshir Pour vive in Italia da quando aveva nove anni, dopo essere fuggita dall'Iran insieme alla famiglia. Il suo nuovo romanzo ha come protagonista Farah e offrirà lo spunto per affrontare anche temi legati all'Iran, ai diritti e all'emancipazione femminile. A moderare l'incontro sarà la giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualandris.

Gli incontri pomeridiani e serali si svolgeranno al Parco di Villa Antonia e, in caso di maltempo, al Teatro Comunale. Gli eventi di Sentieri e Pensieri sono a ingresso gratuito, con prenotazione del posto consigliata.