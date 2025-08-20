Tragedia in Canton Vallese: muore una parapendista tedesca di 64 anni

Una grave tragedia si è consumata nella mattinata di martedì 19 agosto 2025 nella zona di Fiescheralp, in Vallese. Una parapendista tedesca di 64 anni ha perso la vita dopo un volo fatale.

La donna era decollata dal sito “Untere Heimatt”, ma poco dopo l’inizio del volo, per cause che saranno accertate dalle indagini, ha perso il controllo del parapendio precipitando al suolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori dell’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS 144), che le hanno prestato le prime cure. La donna è stata poi elitrasportata da Air-Zermatt all’ospedale di Viège e successivamente trasferita a Sion a causa delle gravissime ferite riportate.

Nonostante i tentativi dei medici, la parapendista è deceduta poco dopo il ricovero. Sul caso è stata aperta un’inchiesta dal Ministero pubblico della Confederazione.