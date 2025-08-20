Enel Green Power avvia lo svaso della diga del Toggia

Enel Green Power annuncia i lavori di manutenzione alla diga del Toggia, che alimenta un gruppo della centrale di Ponte Formazza. Per effettuare tali operazioni sarà necessario procedere allo svaso della diga, con apertura degli scarichi di alleggerimento e di fondo. Per questo motivo, già da ora il livello dell’acqua nell’invaso si mostra inusualmente basso.

I lavori – che partiranno a inizio settembre e dureranno circa due mesi e mezzo – prevedono: l’Ispezione del primo tratto di derivazione, la sostituzione delle griglie all’imbocco dell’opera di presa, la posa in opera di una nuova valvola a protezione della derivazione, la manutenzione dei primi 100 metri del canale derivatore.

“Le opere previste rientrano nelle consuete attività manutentive previste dall’Azienda, sono stati concordati con il Ministero e con gli altri enti locali preposti a rilasciare le autorizzazioni e fanno parte di una serie di operazioni atte a garantire la piena efficienza della diga – spiega Stefano Basano, responsabile Unità Territoriale Domodossola Enel Green Power - A conclusione di tali attività si procederà con il rinvaso della diga e il ripristino delle normali condizioni di esercizio”.