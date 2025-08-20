Addio a Franco Mottarlini, alpino e volontario della Protezione Civile Ana

Lutto nella grande famiglia alpina ossolana: Franco Mottarlini, classe 1942, è scomparso domenica 17 agosto 2025. Storico consigliere del Gruppo Ana di Domodossola, per molti anni è stato anche volontario della Protezione Civile Ana, impegnato in esercitazioni e in numerosi interventi di emergenza.

Nato a Carbonia, in Sardegna, dove il padre – di origine ossolana – si era trasferito per lavoro, Mottarlini ha vissuto a lungo in Val d’Ossola, stabilendosi a Cosasca. Carpentere del ferro, fu tra gli autori dell’imponente croce che sovrasta il Sacro Monte Calvario di Domodossola.

Alpino nel 1° Reggimento Artiglieria da Montagna – Gruppo Aosta, prestò servizio come sellaio, occupandosi delle bardature dei muli da trasporto in quota. Terminata l’esperienza militare, rimase sempre vicino all’Associazione Nazionale Alpini, distinguendosi per impegno e spirito di solidarietà.

Dal 2003, con la ricostituzione del Gruppo di Protezione Civile Ana di Domodossola, si rese disponibile come volontario, restando attivo fino al raggiungimento dei limiti di età. Appassionato cuoco, ha più volte messo le proprie competenze al servizio della collettività durante emergenze e missioni nazionali. Partecipò infatti alle operazioni di soccorso dopo i terremoti dell’Abruzzo (2009), dell’Emilia Romagna (2012) e di Amatrice (2016). Le esequie si sono svolte a Cosasca.