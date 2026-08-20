Sentieri e Pensieri, Aldo Grasso e una serata dedicata a salute e prevenzione

Prosegue oggi, giovedì 20 agosto, il programma di “Sentieri e Pensieri” a Santa Maria Maggiore. La giornata propone tre appuntamenti tra il Giardino degli Aromi e il Parco di Villa Antonia, passando dall'attualità alla televisione fino ai temi della scienza, della medicina e della salute.

Si comincia alle 11 al Giardino degli Aromi della Casa del Profumo Feminis-Farina, in piazza Risorgimento, con il terzo e ultimo appuntamento di “BassaParola”. Roberto Bassa accompagnerà ancora una volta il pubblico in un percorso tra temi di attualità, curiosità, aneddoti e racconti.

Alle 17.30, al Parco di Villa Antonia, sarà protagonista Aldo Grasso, che per la prima volta partecipa a Sentieri e Pensieri. Il critico televisivo ed editorialista del Corriere della Sera presenterà “Cara televisione”, pubblicato da Raffaello Cortina Editore.

Grasso dialogherà con il direttore artistico del festival Bruno Gambarotta. Il libro offre l'occasione per ripercorrere la televisione italiana di ieri e di oggi e per riflettere sul lavoro del critico televisivo, attraverso un mezzo che nel corso dei decenni ha raccontato e accompagnato i cambiamenti della società italiana.

Alle 21 l'attenzione si sposterà su scienza, medicina e salute con Beatrice Mautino e Roberta Villa. Le due divulgatrici presenteranno rispettivamente “Vertigine”, edito da Mondadori, e “Cattiva prevenzione”, pubblicato da ChiareLettere.

Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica, con “Vertigine” affronta anche il modo in cui l'arrivo della malattia può mettere in discussione convinzioni e certezze. Roberta Villa, giornalista scientifica, con “Cattiva prevenzione” concentra invece l'attenzione sull'eccesso di prevenzione e sul rapporto tra cittadini e pratiche legate alla salute.

Due prospettive differenti che offriranno lo spunto per affrontare questioni legate alla medicina, alla comunicazione scientifica e alle scelte individuali in materia di salute. A moderare l'incontro sarà il comunicatore scientifico Alberto Agliotti.

Gli appuntamenti delle 17.30 e delle 21 si svolgeranno al Parco di Villa Antonia, con il Teatro Comunale come sede alternativa in caso di maltempo. Gli eventi sono a ingresso gratuito ed è consigliata la prenotazione del posto a sedere.