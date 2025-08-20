 / Attualità

Attualità | 20 agosto 2025, 15:40

Terenziani cerca un compagno per salire alla Capanna Margherita

Il protagonista dell'avventura lungo i 7.000 km del Sentiero Italia si trova a Macugnaga e nei prossimi giorni affronterà il Monte Rosa

È arrivato a Macugnaga dove è stato accolto da Teresio Valsesia e dal Cai Luca Terenziani, il camminatore veneto che sta affrontando in solitaria il Sentiero d'Italia. Il maltempo di queste ore lo ha costretto a una sosta forzata, che gli ha permesso però di incontrare proprio colui che il Sentiero Italia lo ha progettato in qualità di presidente della Commissione Centrale Escursionismo del Club Alpino Italiano.

Domani Luca si avvierà verso Alagna e da lí vorrebbe salire alla Capanna Margherita. "Vorrei aprire una nuova via del Sentiero Italia - dice Luca - ma vorrei avere il supporto di qualcuno disposto ad accompagnarmi". Chi volesse supportare Luca in questa impresa può contattarlo direttamente sui suoi social.

Miria Sanzone

