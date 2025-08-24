Presentato il calendario della Polizia di Stato 2026

Occhi profondi, sguardi intensi, volti che trasmettono emozioni e stati d’animo. Sono questi i protagonisti del calendario della Polizia di Stato 2026 realizzato dall’ufficio comunicazioni istituzionali della polizia. A immortalare quel che “mostra lo color del core” come scrisse Dante, quest’anno, è stato il collettivo di Ricordi stampati, Settimio Benedusi e Guido Stazzoni.

Molto più di un calendario. Un progetto artistico che racconta l’umanità dietro l’uniforme, costruito lungo un viaggio che ha attraversato l’Italia, da nord a sud, fatto di incontri autentici ed emozionanti. Gli autori degli scatti hanno scelto una narrazione visiva doppia: da un lato la fotografia di gruppo in uniforme; dall’altro, un ritratto in bianco e nero di una sola persona appartenente a quel gruppo. Una tecnica semplice e potente per ricordare che dietro a ogni divisa c’è una persona con la propria storia, emozione e umanità. Un lavoro “frutto di uno sguardo profondo e rispettoso” che ha saputo far emergere la complessità e la bellezza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno sono al servizio dei cittadini.

Per prenotare la propria copia del calendario della Polizia di Stato 2026 bastano pochi passaggi: effettuare un bonifico su IBAN: IT33I0306909606100000402776, intestato al “Comitato italiano per l’Unicef” o, in alternativa, un versamento sul conto corrente postale 745000, intestato al “Comitato italiano per l’Uncef”; indicare nella causale del bonifico/versamento: “Calendario della Polizia di Stato 2026”; consegnare la ricevuta di pagamento all’ufficio relazioni con il pubblico della Questura di riferimento. Il costo è di 8 euro per la versione da parete e 6 euro per quella da tavolo.

Anche nel 2026 il ricavato delle vendite sarà destinato a due progetti solidali: una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati; il restante finanzierà il progetto “Zambia” del comitato italiano per l’Unicef, che mira a garantire il diritto all’acqua agli abitanti del paese africano, in particolare ai bambini che vivono in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.