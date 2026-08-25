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Confine | 25 agosto 2026, 15:25

Ancora sotto esame il piano per proteggere il Rodano dalle piene

Si discute del progetto che interessa 162 chilometri del fiume che attraversa il Vallese

Il Rodano in una immagine tratta dal sito dell'Ufficio Federale dell'ambiente

Il Rodano in una immagine tratta dal sito dell'Ufficio Federale dell'ambiente

Sotto la lente di ingrandimento il progetto di protezione delle piene del fiume Rodano, in Vallese. Quello che viene considerato il più grande progetto di protezione contro le piene in Svizzera dovrebbe essere rivisto dopo che sono sorti alcuni timori sul progetto.  Che è all’esame del settore  Controllo federale delle finanze.

 E’ da qui che sono nate alcune ‘’considerazioni severe’’. Sul piano iniziale si erano espresse positivamente  il Cantone e il Parlamento federale ma il Governo vallesano ha deciso di rivedere il progetto che interessa 162 chilometri, in particolare in Vallese ma anche nel Canton Vaud. Un budget di 3,6 miliardi di franchi, di cui 2,1 miliardi sostenuti dalla Confederazione.

La versione aggiornata dovrebbe essere resa pubblica alla fine dell’anno ma intanto gli ambientalisti sono preoccupati perché temono che il fiume non venga messo in sicurezza con gravi rischi per la popolazione e per le imprese della zona.

Sulla correzione del tracciato  si dibatte da 25 anni in Vallese, progetto che era stato anche oggetto, nel 2015, di una votazione popolare  che aveva visto l'accettazione dei vallesani.

re.ba.

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