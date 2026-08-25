 / Eventi

Eventi | 25 agosto 2026, 09:05

In piazza Mercato l'arrivo della tradizionale Sbrinz Route

La carovana sarà accolta nel centro di Domodossola, il pomeriggio del 29 agosto , da parte dell’amministrazione comunale domese, dall’associazione Oscella Felix e dai gruppi folkloristici

In piazza Mercato l'arrivo della tradizionale Sbrinz Route

Anche quest’anno si concluderà in piazza Mercato a Domodossola la rievocazione della Sbrinz Route, l’antico cammino commerciale che, attraverso la via del Gries, nei secoli scorsi consentiva di portare sale, granaglie e vino in terra elvetica e pregiati formaggi, fra i quali lo Sbrinz in terra italiana.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alle 17.30, con l’arrivo nel centro di Domodossola della carovana composta da un numeroso gruppo di someggiatori, cavalli ed escursionisti e l’accoglienza da parte dell’amministrazione comunale domese, dall’associazione Oscella Felix e dai gruppi folkloristici.

Dalla Svizzera il gruppo entrerà in territorio italiano scendendo verso Riale, in alta Val Formazza, giovedì 27 agosto. Nelle giornate successive l'itinerario proseguirà attraverso Ponte, Rivasco, Premia, Crodo e Crevoladossola, fino all'arrivo a Domodossola.
 

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore