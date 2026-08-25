In piazza Mercato l'arrivo della tradizionale Sbrinz Route

Anche quest’anno si concluderà in piazza Mercato a Domodossola la rievocazione della Sbrinz Route, l’antico cammino commerciale che, attraverso la via del Gries, nei secoli scorsi consentiva di portare sale, granaglie e vino in terra elvetica e pregiati formaggi, fra i quali lo Sbrinz in terra italiana.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alle 17.30, con l’arrivo nel centro di Domodossola della carovana composta da un numeroso gruppo di someggiatori, cavalli ed escursionisti e l’accoglienza da parte dell’amministrazione comunale domese, dall’associazione Oscella Felix e dai gruppi folkloristici.

Dalla Svizzera il gruppo entrerà in territorio italiano scendendo verso Riale, in alta Val Formazza, giovedì 27 agosto. Nelle giornate successive l'itinerario proseguirà attraverso Ponte, Rivasco, Premia, Crodo e Crevoladossola, fino all'arrivo a Domodossola.

