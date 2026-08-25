Asl Vco, la dottoressa Lucia Lucchini premiata al Congresso Italiano di Pediatria

Nel mese di maggio, in occasione dell’81° Congresso Italiano di Pediatria, la dottoressa Lucia Lucchini — pediatra della Soc pediatria dell’Asl Vco diretta dalla dottoressa Alessandra Casati — ha conquistato il terzo posto per “Casi Clinici 2026” con la presentazione dello studio intitolato: “Vulnerabilità adolescenziale e roulette digitale: case cluster di overdose da paracetamolo indotta da social media challenge”.

Il case report presentato al Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria nasce dall’esperienza della pediatria dell’Asl Vco e descrive il caso di tre adolescenti con intossicazione da paracetamolo dopo la partecipazione a una challenge virale sui social media. A partire dal caso clinico, il lavoro pone l’attenzione sui rischi legati alle sfide online e alla diffusione di contenuti pericolosi attraverso social network e dark web. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sul ruolo del pediatra nell’intercettare precocemente comportamenti a rischio negli adolescenti.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Accogliamo questo riconoscimento nazionale con grande orgoglio e profonda gratitudine nei confronti della dottoressa Lucia Lucchini. Ottenere il terzo posto in un contesto prestigioso come il Congresso Italiano di Pediatria evidenzia non solo l'elevata qualità clinica e scientifica dei nostri professionisti, ma anche la loro capacità di cogliere tempestivamente i segnali del cambiamento nella nostra società. Lo studio presentato accende un faro fondamentale su una realtà complessa e drammaticamente attuale: i rischi legati alle dinamiche digitali e alla vulnerabilità dei nostri adolescenti. Come Asl Vco continueremo a sostenere con forza il lavoro dei nostri medici e l'impegno nella tutela della salute, fisica e psicologica, dei più giovani. Un sentito ringraziamento anche al direttore del dipartimento materno - infantile dottoressa Alessandra Casati e a tutta l'équipe della Soc pediatria per il costante impegno e per la professionalità che ogni giorno dimostrano nel loro lavoro”.