L’Asl Vco cerca il nuovo direttore di Neurologia

L’Asl Vco cerca il nuovo direttore della Struttura Complessa di Neurologia. L’azienda sanitaria ha pubblicato l’avviso per l’affidamento dell’incarico quinquennale di dirigente medico chiamato a guidare il reparto. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 21 settembre 2026. L’avviso è stato indetto in esecuzione della deliberazione numero 600 del 16 luglio.

Il bando permette anche di fotografare dimensioni e attività della Neurologia dell’Asl VCO. La struttura afferisce al Dipartimento delle Patologie Mediche ed è organizzata tra gli ospedali Castelli di Verbania e San Biagio di Domodossola. A Domodossola dispone di 14 posti letto per ricovero ordinario e uno di Day Hospital, mentre l’attività di consulenza per i Dea viene garantita su entrambe le sedi, anche attraverso la telemedicina. La Neurologia è inoltre sede di Stroke Unit.

Numeri significativi quelli dell'attività svolta nel corso del 2025: sono stati registrati 482 ricoveri, 8.059 prestazioni ambulatoriali rivolte agli utenti esterni, 2.619 prestazioni di Pronto Soccorso e 1.441 consulenze per pazienti ricoverati. Tra le patologie trattate figurano emorragie intracraniche e infarti cerebrali, ischemie cerebrali transitorie e ictus ischemici acuti.

Per quanto riguarda il personale, il Piano dei fabbisogni prevede per la struttura un organico composto da nove dirigenti medici più il direttore. Nel 2025 le risorse presenti risultavano invece pari a 6,3 medici equivalenti a tempo pieno e 9,8 unità equivalenti di personale sanitario del comparto, quest'ultima quota riferita al personale assegnato al Dipartimento Medico.

Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione figurano l'iscrizione all'Ordine dei Medici e una specifica anzianità di servizio: sette anni, dei quali cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente con relativa specializzazione, oppure dieci anni di servizio in Neurologia. È inoltre richiesto un curriculum che documenti attività professionale ed esperienza adeguate.

Il profilo individuato dall'Asl richiede, oltre alle capacità manageriali e organizzative necessarie alla conduzione della struttura, una consolidata esperienza nel campo della Neurologia, sia nella gestione delle patologie acute, compresa la Stroke Unit, sia in quella delle patologie croniche. Tra gli aspetti indicati figurano anche lo sviluppo dei percorsi diagnostico-terapeutici, l'integrazione tra ospedale e territorio e la collaborazione nell'ambito della rete regionale secondo il modello hub and spoke.